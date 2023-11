Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 27.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim (27.11)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew lubuskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (27.11 11:05) nie ma prądu w lubuskim?

powiat żarski Siodło: od 22 do 28, 31, 32, 33, przepompownia, działki nr: 136/1, /2, /3, /5, /7, /8.

27.11 od godz. 8:00 do 15:00 Żary: ul. Pionierów, ul. Zjednoczenia, ul Wyzwolenia: 3.

27.11 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Reklin: od 25A do 32, Stara Tuchorza: 63, 63F, 64, 65, działki 149/4, 283

27.11 od godz. 8:30 do 14:00 miejscowości Tuchorza: od 5 do 9, 11, 12F, działki 497, 501, 524/5, 529, deszczownia, przepompownia ścieków PT-9, ul. Reklińska 1, 2, Spacerowa 45, 51, 55, 57, od 58 do 64 (parzyste), od 71 do 85 (nieparzyste), działki 363/1, 363/3, 363/5, 363/7, 363/10

27.11 od godz. 8:30 do 14:00

powiat nowosolski miejscowości Nowe Żabno: działki 353, 513, 523, 528/1, 530/5, 557, 588, 589, przepompownia, gospodarstwo drobiarskie, ul. Różana 10A, działki 303/3, 395/3, 399, 403

27.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat krośnieński Polanowice: oświetlenie uliczne.

27.11 od godz. 8:00 do 19:00 Krosno Odrzańskie: ul. Puławskiego: 3H, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, hala sportowa.

27.11 od godz. 9:30 do 12:30 Zielona Góra miejscowości Zielona Góra ul. Boduena 1, 1a, działka 208/4, kościół, Kremowa działka 208/4

27.11 od godz. 8:30 do 13:00 powiat strzelecko-drezdenecki W miejscowości Stare Bielice 17c

27.11 od godz. 8:00 do 16:00 W miejscowości Lubiewo 6, 7c, Stare Bielice 17c

27.11 od godz. 9:00 do 15:00 powiat sulęciński W miejscowości Ostrów ulica Zielona.

27.11 od godz. 9:00 do 14:00

powiat gorzowski w miejscowości Ulim

27.11 od godz. 10:08 do 11:15

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat zielonogórski Sulechów: ul. Armii Krajowej: 36A, ul. Łączna: działka nr: 445/6.

28.11 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Laski

28.11 od godz. 9:00 do 11:00 miejscowości Droszków ul. Ceglana 3 do 11 (nieparzyste), 13 do 17, działki 242/27, Kalinowa bez nr 18 i 20, Piaskowa 13, działki 55/24, 55/28, 55/29

29.11 od godz. 8:30 do 13:00 miejscowości Karszyn: od 1 do 15, od 63 do 68, działki 48/5, 109

30.11 od godz. 8:00 do 14:30 miejscowości Babimost: ul. Jodłowa 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, działka 1068

1.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Radomia ul. Szmaragdowa działka 200, Wrzosowa działka 200

1.12 od godz. 8:30 do 12:30

powiat żarski Drozdów, Rusocice.

28.11 od godz. 8:00 do 12:00 Matuszowice.

28.11 od godz. 8:30 do 16:00 miejscowości Jażyniec: od 1 do 11, od 67 do 85, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 102A, 103, działki 550/1, 950/3, oświetlenie drogowe

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 Lubsko: ul. Cypriana Norwida: 15, 17, 28, ul. Sportowa: 22, od 25 do 46, ul. Aleksandra Fredry: 4, ul. Parkowa:1, ul. T. Zana, ul. Zapolskiej: 3, 5, 7, ul. Żeromskiego: 44, 46, działka nr: 481/3-12.

30.11 od godz. 8:30 do 12:00 miejscowości Jażyniec: 48A, 48B, 103A, 103B

30.11 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowości Wojciechowo

1.12 od godz. 8:00 do 15:00

Żary: ul Szklarska: 3, 5, 6, 7, 12, 14, działka nr: 419.

5.12 od godz. 8:30 do 11:30

powiat żagański miejscowości Szprotawa: ul. 3 Maja 28, Witosa od 4 do 7, 9, 17, 18, od 70 do 74

28.11 od godz. 8:00 do 17:00 Żagań: działka nr: 2449/7, Plac Orląt Lwowskich: 4, 5, 6, 7, 8, szkoła, działki nr: 2444, 2439/5, ul. Dworcowa: 31A, 33, stacja bazowa GSM działki nr: 2449/7, /13, /19, ul. Koszarowa: 5, 6, 8.

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 Wymiarki: działka nr: 570/6, ul. Tadeusza Kościuszki: 1, 2, 3, 4, 6, od 8 do 17, 19, 21, 23, 25, 27, 41, działki nr: 151 153/12, 155, 159/1, ul. Księcia Witolda: od 1 do 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22A, działki nr: 54/2, 56, 58/2, 60/1, /3, 61/2, 64/2, ul. 1-Maja: 2, 4, 6, 8, ul. Łąkowa, ul. Wiejska, Witoszyn: ul. 1-Maja: 2, 3, 5, 7, ul. Ogrodowa: 1A, 2, działka nr: 574/4, Żołnierzy II Armii WP: 73, działka nr: 49/1.

29.11 od godz. 9:00 do 13:00

Zielona Góra miejscowości Zielona Góra ul. Dąbrówki 1, 3, 12, 15c, 20 do 32 (parzyste), 42 do 54 (parzyste), Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, przystanek MZK 35, bilbord reklamowy, działki 172, Długa działki 7/16, 7/17, Jedności 67 do 89 (nieparzyste), 94 do 100a (parzyste), Krośnieńska 3, Polna, Wojska Polskiego sygnalizacja świetlna

28.11 od godz. 8:30 do 10:00 miejscowości Zielona Góra ul. Ochla-Dębowa Polana 15a, 17, 23, 27, 29, 31, działki 113/1, 113/4, 113/13, 113/27, 113/28, 113/29, 113/30

28.11 od godz. 8:30 do 13:00

miejscowości Zielona Góra: ul. Nowojędrzychowska od 21 do 29A (nieparzyste)

28.11 od godz. 8:30 do 12:00 miejscowości Zielona Góra ul. Racula-Bojka, Racula-Cierniaka 1 do 4, 6, 15, Racula-Głogowska 1 do 21 (nieparzyste), 30, 32, 34, poradnia chirurgiczna, Racula-Hortensji 2 do 12 (parzyste), Racula-Liliowa

30.11 od godz. 8:00 do 17:00

miejscowości Zielona Góra ul. Przylep-Solidarności 6 do 30 (parzyste), działki 620/2, przystanek MZK 27, Przylep-Sosnowa 11, działka 620/2

30.11 od godz. 8:30 do 13:00 powiat wschowski miejscowości Szreniawa: od 1 do 3, od 24 do 26, od 29 do 39

28.11 od godz. 8:30 do 14:30 miejscowości Sława: ul. Kolonia 1, 2, 2A, 4, 5, 6, 7

29.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat krośnieński Czarnowo: od 1 do 5, 5A, od 42 do 80, 81A, od 107 do 124.

29.11 od godz. 7:30 do 9:30 Czarnowo: od 1 do 5, 5A, od 42 do 80, 81A, od 107 do 124.

29.11 od godz. 18:30 do 20:30 Markosice: od 1 do 33, 45, 46, 47, Stacja GSM, działka nr: 56/3.

30.11 od godz. 8:30 do 14:30

Bronków: 63B, 63D, 63J, 63L, 63N, 63T, 63Z, 64D, 64G, 83, 83A, działki nr: 110/5, 111/7, 113/2, 114/1/, 2/, /3, /6, /7, 115/3, 116, 116/1, /6, 119/1 131/9.

1.12 od godz. 8:15 do 14:30 Kołatka: od 1 do 5, 5A, 5B, 6, 7, leśniczówka, działki nr: 50/3, /4, /5, /6, 52/6, /8, /13, /23, /30.

8.12 od godz. 8:30 do 14:00 powiat nowosolski miejscowość Modrzyca: ul. Fiołkowa 12, 15, działki 1017/1, 1048/5, Makowa 9, Nagietkowa 15, 18, 20, 24, 26, działki 916/9, 1017/4

29.11 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Nowa Sól: ul. Lisia, Ptasia 4, działka 69/16

30.11 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Nowa Sól ul. Głogowska 12 d do 26 (parzyste), Targowa 2

30.11 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Borów Wielki 10 do 29, działka 23/3, 55/2, 60, 78

30.11 od godz. 8:30 do 13:30 powiat świebodziński Podła Góra - cała wieś.

30.11 od godz. 8:00 do 14:30 Cibórz: 80, 81, Polmozbyt, ZOOTEX, działki nr: 333/95, /99, /100, /101, /102, /103, /104.

30.11 od godz. 9:00 do 13:00 powiat gorzowski W miejscowości Kłodawa ul. Gorzowska 12-66B, 68, dz. nr 1025,446/2, 446/3, 425/6, ul. Strumykowa 1,3,5,7-27, ul. Na Skarpie, ul. Mironicka 1a,4,4a,6,8, ul. Leśna 2, ul. Chwalęcicka 15,20-23, ul. Kaktusowa, ul. Kościelna, ul. Widokowa, ul. Bukowa, ul. Spokojna 1, ul. Obłokowa, ul. Wojcieszycka 1-3,7-11a, dz. nr 27/60, 27/58, ul. Jeziorna, ul. Żeglarska, Źródlana, ul. Potokowa, ul. Nadbrzeżna, ul. Jachtowa, ul. Wioślarska, ul. Brzegowa, ul. Rybacka, ul. Flisacka, ul. Czereśniowa 1-8a,

28.11 od godz. 9:00 do 11:00

W miejscowości Kłodawa ul. Gorzowska 5, 7, 8, 10, 10a, 11, 11a, 11d, dz. nr 15/27, 15/10, 15/28, 15/34, 27/38, 27/211, 15/21, 15/23, 15/15, 15/22 (BTS), 15/24 (BTS) ul. Przemysłowa, ul. Świerkowa ul. Sosnowa,

28.11 od godz. 9:00 do 11:00 W miejscowości Kamień Wielki.

29.11 od godz. 7:30 do 9:00 W miejscowości Kamień Wielki.

29.11 od godz. 15:00 do 17:00 W miejscowości Mironice 21 (Azyl Mironice), 30 (leśniczówka), dz. nr 281/8

29.11 od godz. 9:00 do 18:00 W miejscowości Racław 37G, 70, dz. nr 44/4

30.11 od godz. 8:00 do 13:00

W miejscowości Janczewo ul. Owocowa 24c

1.12 od godz. 8:00 do 13:00 W miejscowości Janczewo ul. Wiśniowa 6, 8, 10, dz. nr 184/2

1.12 od godz. 11:00 do 15:00

W miejscowości Łagodzin ul. Skromna 33, dz. nr 42/7, 40/5, 39/6, 39/5, 39/9, 39/7, 39/2,

4.12 od godz. 11:00 do 15:00 W miejscowości Chwalęcice ul. Łąkowa 3, 7.

5.12 od godz. 8:00 do 13:00 powiat strzelecko-drezdenecki W miejscowości Lubiewo, Stare Bielice 17c

28.11 od godz. 8:00 do 16:00 W miejscowości Mierzęcin, Łęczno, Kępa Zagajna, Lipowo 1, Pokręt, Dębnik, Sarbinowo, Podlesiec, Osowiec.

28.11 od godz. 10:30 do 12:00 W miejscowości Sarbinowo, Dębnik, Pokręt

28.11 od godz. 10:30 do 12:00 W miejscowości Goszczanowiec 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 42, 74, 74a, 74b, 74c, 76, 78, 79, 80,80a, 81, kościół, dz. nr 55, 58/2, 269, 229

29.11 od godz. 8:00 do 16:00 powiat międzyrzecki W miejscowości Rybojady 31a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 dz. nr 145/2, 117/1(sklep), 117/5, 108/3, 108/5, 100/4, 105/9

30.11 od godz. 8:00 do 16:00

W miejscowości Nowa Wieś.

30.11 od godz. 9:00 do 13:00 W miejscowości Rybojady 3,4, 6, 7, 8, dz. nr 218/7, 246/21, 218/12, 218/11, 218/10

1.12 od godz. 8:30 do 16:00 powiat sulęciński W miejscowości Lubniewice ulica Sosnowa 1 (ośrodek wypoczynkowy i hydrofor)

1.12 od godz. 9:00 do 13:00 Gorzów Wielkopolski W miejscowości Gorzów Wlkp. ul. Cieszkowskiego 1-23, 24-37, ul. Długosza 1-24, 30-33, 40- 47, ul. Marcinkowskiego 64-78,

6.12 od godz. 8:30 do 16:00

W miejscowości Gorzów Wlkp. ul. Cieszkowskiego 1-23, 24-37, ul. Długosza 1-24, 30-33, 40- 47, ul. Marcinkowskiego 64-78,

7.12 od godz. 8:30 do 16:00 W miejscowości Gorzów Wlkp. ul. Cieszkowskiego 1-23, 24-37, ul. Długosza 1-24, 30-33, 40- 47, ul. Marcinkowskiego 64-78,

8.12 od godz. 8:30 do 14:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

