Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 28.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

Zielona Góra

miejscowości Zielona Góra ul. Bolka i Lolka działki 28/14, 311

28.06 od godz. 8:30 do 13:00

miejscowości Zielona Góra ul. Ochla-Dębowa 1, Ochla-Osiedle Dworskie, Ochla-Strzelecka, Ochla-Żagańska 7, 13a, 15, 15a, 17, OSP

29.06 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowości Zielona Góra ul. Nowy Kisielin-Krótka 5, działka 67/2

29.06 od godz. 8:30 do 13:00

powiat krośnieński

Osiecznica: stacja redukcyjna; ul. Wilguckiego 23, działka nr 190/3, hydrofornia.

28.06 od godz. 8:30 do 20:30

Trzebiechów: owczarnia.

29.06 od godz. 8:30 do 19:30

powiat żarski

Lubsko: ul. Kilińskiego garaże.

28.06 od godz. 8:45 do 14:45

miejscowości Chobienice 143 do 158, 180 do 222, działka 489/19

30.06 od godz. 8:30 do 12:30

powiat zielonogórski

miejscowości Przytok ul. Myśliwska działki 480/54, 480/55, Widokowa działki 480/54, 480/55

30.06 od godz. 8:30 do 15:00