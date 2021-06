Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 30.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żarski

Brody, ul. Szkolna 27 do 110, ul. Podgórze 1 do 9, ul. Stoczki 1 do 9

7.07 od godz. 8:30 do 14:00

Brody, ul. Szkolna 112 do 178, ul. Akacjowa 1a

8.07 od godz. 8:30 do 14:00

miejscowości Chobienice 143 do 158, 180 do 222, działka 489/19

30.06 od godz. 8:30 do 12:30

Olbrachtów: 23A, 25A, C, D.

30.06 od godz. 10:00 do 14:00

powiat zielonogórski

miejscowości Przytok ul. Myśliwska działki 480/54, 480/55, Widokowa działki 480/54, 480/55

30.06 od godz. 8:30 do 15:00

miejscowości Stare Kramsko 14 do 18, 20 do 30, 38a do 40, działki 20/7, 27/12

30.06 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Droszków ul. 3-go Maja 17, 21a, Ceglana 1, Konwaliowa 3, 6, 8, 10, Osiedle Wypoczynek, Źródlana 9, 11, 12 do 18 (parzyste), 19 do 27 (nieparzyste)

30.06 od godz. 9:00 do 13:00