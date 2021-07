Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 7.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żarski

Brody, ul. Szkolna 27 do 110, ul. Podgórze 1 do 9, ul. Stoczki 1 do 9

7.07 od godz. 8:30 do 14:00

Brody, ul. Szkolna 112 do 178, ul. Akacjowa 1a

8.07 od godz. 8:30 do 14:00

Lubomyśl: od 14 do 18, 21, 22, 23, 23A, B, C, 24A, od 25 do 28A, 29A, B, 30, 31, 32, 34, 42, działki nr 72/13, 76, 78/7, 202/1, wodociągi.

7.07 od godz. 9:00 do 16:00

miejscowości Belęcin 18, 19, 20, 22, 79 do 97, 105 do 113, leśniczówka, sala gimnastyczna, stodoła RSP

8.07 od godz. 8:15 do 14:15

powiat żagański

Konin Żagański: działka nr 341/10 (Ferma).

7.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat nowosolski

miejscowości Nowa Sól ul. Góreckiego 3, 6 do 9, działki 220/41, 220/52, 220/53, 220/54, 224/1, 224/2

7.07 od godz. 8:30 do 14:30