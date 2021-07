Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 8.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (8.07 5:08) nie ma prądu w lubuskim?

powiat żarski

Żary ul. Dębowa, Sosnowa, Kaszubska, Leśna

8.07 od godz. 3:34 do 7:00

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

powiat żarski

Brody, ul. Szkolna 112 do 178, ul. Akacjowa 1a

8.07 od godz. 8:30 do 14:00

miejscowości Belęcin 18, 19, 20, 22, 79 do 97, 105 do 113, leśniczówka, sala gimnastyczna, stodoła RSP

8.07 od godz. 8:15 do 14:15

miejscowości Belęcin 18 do 48, 59 do 97, 105 do 113, działka 566, hydrofornia, leśniczówka, sala gimnastyczna, stodoła RSP

8.07 od godz. 11:00 do 14:00

powiat wschowski

miejscowości Sława ul. Jaśminowa 11, 12, 14, Malinowa 3 działka 898

8.07 od godz. 7:30 do 14:30

powiat krośnieński

Bielów: działka nr 150; Osiecznica: działki nr 423/17, 468/2, 500/10, 552/1, 536/1, 583/1, 622/1, 626/4, ul. Jana Pawła Drugiego cała, ul. Mickiewicza od 3 do 15, garaż, ul. Sienkiewicza cała, ul. Słowackiego cała, ul. Kościelna cała, ul. Krośnieńska od 1 do 14, 31, sklep, wulkanizator, auto elektryk, portiernia, działki nr 383, 387/1, ul. Wilguckiego 6, 6A, 23, hydrofornia, działka nr 190/3, ul. Konopnickiej cała, ul. Nadrzeczna cała, ul. Polna cała, ul. Słoneczna cała, ul. Sportowa cała, ul. Strumykowa cała, ul. Szklana cała, ul. Szkolna cała.

8.07 od godz. 8:00 do 9:45