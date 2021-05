Brakuje rąk do pracy w gastronomii. Mamy poważny problem - mówi jeden z restauratorów

Polacy wrócili do galerii handlowych. "To najlepszy wynik spośród wszystkich pierwszych tygodni handlu po kolejnych lockdownach"

Pierwszy tydzień maja najlepszy spośród dotychczasowych wyników otwarcia notowanych zaraz po zakończeniu lockdownów. - Cieszy nas powrót klientów do centrów handlowych. To najlepszy dowód na to, że Polacy nie rezygnują z zakupów stacjonarnych, a wręcz wstrzymali się z realizacją części potrzeb zakupowych do czasu otwarcia galerii- komentuje Krzysztof Poznański, Dyrektor Zarządzający PRCH.