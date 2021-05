Brama Zasiecka w Brodach, czyli wjazd do miasta, które miało być idealne. Miało być...

Lubuska wojewódzka konserwator zabytków, Barbara Bielinis-Kopeć, przyznała wyróżnienia w ramach nagrody „Lubuskie Konserwacje 2021”. Jedna z nich, w kategorii: za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku dla gminy Brody za prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane przy Bramie Zasieckiej, trafiła do Brodów Żarskich. Dyplom odebrał wójt Brodów Ryszard Kowalczuk.

Brama znajduje się na przedłużeniu ul. Wolności. Według dokumentacji LWKZ przyjmuje się, że została ona wzniesiona dla upamiętnienia wizyty króla Augusta II. Zaprojektował ją Johann Christoph Knöffel, drezdeński architekt, autor założenie pałacowo-parkowe w Brodach. Od strony miejscowości, nad przejazdem umieszczono płycinę z inskrypcją i datą 1753. Pierwotnie część główna, środkowa z przejazdem, ujęta była dwoma budynkami, które w 1931 r. rozebrano, a w ich miejsce wykonano przejazdy boczne z przejściami, tworząc obecną formę. Ta przebudowa upamiętniona została na płycinie od strony wjazdu do miejscowości. Brama jest murowana, trójdzielna o wyższej partii środkowej, zwieńczonej trójkątnym frontonem. Z uwagi na zły stan zabytku przeprowadzono prace remontowe i konserwatorskie, które objęły remont dachu (z zachowaniem historycznej dachówki o ostrołukowym wykroju, która została zdemontowana, oczyszczona i ponownie ułożona). Później był remont elewacji (poprzedzony badaniami konserwatorskimi, podczas których ustalono historyczną kolorystykę zabytku, którą przywrócono), płyciny z inskrypcjami oraz herb miasta wraz z emblematami (symbole sprawiedliwości oraz gospodarności i pracowitości) poddano badaniom, a następnie pracom konserwatorsko-restauratorskim.

Jak łuk triumfalny

Remont Bramy Zasieckiej przeprowadzono z poszanowaniem jej historycznej substancji, co stanowi wartościowe i świadome podejście Inwestora do realizacji prac, zgodne z zasadami ochrony zabytków. Brama, o formie przywołującej łuk triumfalny, stanowiąca reprezentacyjny wjazd na teren barokowego układu urbanistycznego Brodów, po przeprowadzeniu prac i wyeksponowaniu jej walorów ponownie stała się obiektem dumnie nawiązującym do rangi historycznego założenia.

A tak na marginesie. Drażni mnie nieco nazwa Brama Zasiecka. Owszem dziś wiedzie ona w kierunku Zasiek, czyli dawnego Berge, dzielnicy Forst. Znacznie bardziej adekwatne jest skojarzenie właśnie z tym miastem dziś na zachodnim brzegu Nysy Łużyckiej.