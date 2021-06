Brawo lubuscy kickbokserzy! Zawodnicy z Zielonej Góry i Gorzowa wywalczyli 27 medali mistrzostw Polski w wersji full contact

NOWE Zielona Góra. Losowanie działek na Srebrnej Polanie. Zgłosiło się ok. 1300 mieszkańców!

We wtorek, 22 czerwca, w Planetarium Wenus odbyło się losowanie szczęśliwych mieszkańców, którzy będą mogli wydzierżawić ogród działkowy na tzw. Srebrnej Polanie, gdzie miasto utworzy Miejski Obszar Rekreacyjny. Konkurencja była bardzo duża, bowiem miejsc było jedynie 118, a chętnych ok. 1300 osób. Co jednak warto podkreślić, w tym roku Zakład Gospodarki Komunalnej prawdopodobnie przeprowadzi jeszcze jedną rekrutację na nowe działki.