Brawo TS Przylep! Młodzi piłkarze pokonali Rozwój Katowice i pozostają w grze o utrzymanie w Centralnej Lidze Juniorów U15

W 11 min na 1:1 trafił Wiktor Kuśnierz. Ten sam zawodnik w 33 min dał prowadzenie TS Przylep, dobijając „wyplutą” przez bramkarza piłkę. Wynik 1:2 utrzymał się do przerwy.

Goście rozpoczęli nie najlepiej, bo już w 5 min stracili gola. - Błąd lewego obrońcy, zawodnik wszedł, wycofał i dostaliśmy bramkę na 0:1 - relacjonuje Remigiusz Chyła, trener TS Przylep. - Ale nasza odpowiedź była bardzo fajna. Myśmy sobie już wcześniej powiedzieli, że chcielibyśmy zapunktować w „delegacji” , strzelić bramkę na wyjeździe i to się udało.

- Początek drugiej połowy był fajny, ale powiem szczerze, że później przez 15-20 minut bardzo cierpieliśmy . Rywale zmusili nas do defensywy - przyznaje trener Chyła. - Ale przetrwaliśmy to i w 74 minucie skontrowaliśmy. Stały fragment gry, Błażej Chyszpolski dorzucił piłkę Maćkowi Pawelcowi, ten zamknął akcję - 3:1 i praktycznie było już po meczu .

To pierwsze zadanie wcale nie będzie łatwe, bo w niedzielę (20 czerwca) do Przylepu przyjedzie Zagłębie Lubin , z którym w sobotę (5 czerwca) polegliśmy na wyjeździe 0:10. Tymczasem Miedź zmierzy się u siebie z Rozwojem, a Gieksa - z drugim w tabeli Rakowem Częstochowa.

- Zagłębie już jest mistrzem tej ligi - zauważa trener Chyła. - Natomiast my przedłużyliśmy sobie nadzieje i będziemy walczyć. Zagłębie to moim zdaniem jeden z najlepszych zespołów w tym roczniku w kraju. Z Legią, Wisłą i Lechem będzie walczyło o tytuł mistrza Polski. Sam z ciekawości chciałbym to zobaczyć.

- W Lubinie przegraliśmy 0:10, przyjęliśmy ten wynik z pokorą i też chłopcy fajnie zareagowali. Tu muszę pochwalić zespół, bo oni psychicznie naprawdę wyglądają fajnie, nie załamali się, cały tydzień przepracowaliśmy, pojechaliśmy do Rozwoju, gdzie też jest trudny teren.