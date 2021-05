Brutalne pobicie w Krośnie Odrzańskim. 46-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Poszukiwani są świadkowie

Wyszedł do sklepu. Został brutalnie pobity

Do zdarzenia doszło 13 maja w dolnej części Krosna Odrzańskiego, przy ul. Bobrowej. Było to między godz. 18.00 a 19.00.

46-letni mężczyzna wyszedł do sklepu i już nie wrócił do domu, ponieważ został dotkliwie pobity. W ciężkim stanie trafił do szpitala w Zielonej Górze na oddział intensywnej terapii.

- Miał wstrząs mózgu, połamaną żuchwę, roztrzaskaną potylicę, z uszu lała mu się krew - wymienia pani Karolina, chrześnica 46-latka, która wyznaczyła nagrodę za pomoc we wskazaniu sprawców w wysokości 1200 złotych.

Obudził się w szpitalu, ale nic nie pamięta

Jak dodają członkowie rodziny, sami niewiele wiedzą o zdarzeniu. Poszkodowany obudził się w szpitalu, ale nic nie pamięta.

- Powtarza tylko jedno słowo: "mama" - opowiada pani Karolina. - Szukamy informacji z innych źródeł. Niewiele do tej pory udało się ustalić. Słyszeliśmy, że jakiś mężczyzna reanimował go, zanim pojawiła się policja oraz ratownicy z pogotowia ratunkowego.