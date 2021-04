Brzeg Nysy w Gubinie brudny, więc mieszkańcy wzięli się za sprzątanie. Zorganizowali trzy akcje, zebrali kilkaset worków śmieci!

Wtedy pani Marzenna wpadła na pomysł, że można zorganizować coś większego. - Rzuciłam takie hasło dwóm gubińskim radnym: Ziemowitowi Patkowi i Zbigniewowi Bołoczko - opowiada M. Bartosik. - Drugi z wymienionych zajął się rozmowami z właścicielami terenu, który chcieliśmy posprzątać, czyli Wodami Polskimi. Z. Patek natomiast nagłośnił akcję, stworzył wydarzenie na Facebooku. I wszystko ruszyło.

Z. Patek przyznaje, że cieszy się z coraz większego zainteresowania akcjami społecznymi. - Na pierwszej było 20 osób, na drugiej ok. 30, na trzeciej jeszcze więcej - mówi gubiński radny.

- Zorganizowaliśmy trzy akcje na tym terenie. Wszystkie odbyły się w ciągu niecałych dwóch tygodni. Sprzątaliśmy ok. 3 km wzdłuż Nysy, po odpowiedniej szerokości, szczególnie w Parku Koeniga. Z wydarzenia, na wydarzenie przybywało osób - dodaje M. Bartosik. - Część była na wszystkich akcjach, inni się wymieniali. Cieszy jednak to, że mamy w Gubinie sporo ludzi pozytywnie zakręconych. Czy się tego spodziewaliśmy? Tak - śmieje się pani Marzenna. - Choć to miłe zaskoczenie, gdy widać coraz szerszy odzew.