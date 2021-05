Budka z lodami pana Henryka po trzech latach przerwy wraca do Zielonej Góry. Otwarcie w nowej lokalizacji już w ten czwartek. Gdzie?

Budka z lodami przy dworcu PKP w Zielonej Górze przetrwała ponad 30 lat. Słodkości dla mieszkańców 33. sezony serwowało tu małżeństwo państwa Korczaków. To właśnie pani Teresa i pan Henryk witali przez lata mieszkańców i turystów. Jednak wraz z budową centrum przesiadkowego, konieczna była likwidacja okolicznych pawilonów. Budka z lodami w tej lokalizacji przeszła do historii. Wtedy też okazało się, że dla wielu z Was to było miejsce kultowe. Pisaliście nam, że przychodziliście tu na spacery z rodzicami, dziadkami...