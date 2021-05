Budowa hali sportowej w Gorzowie oficjalnie rozpoczęta!

Totalizator Sportowy chce wspólnie przeżywać emocje. Robert Lewandowski jest "za"

Wielki chwile, wspólne emocje – to hasło drugiej edycji kampanii jubileuszu 65-lecia działalności Totalizatora Sportowego, którego ambasadorem jest Robert Lewandowski. - Wsparcie kibiców podczas każdego meczu to jedno z bardzo ważnych źródeł motywacji każdego piłkarza, a reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej to zaszczyt dla każdego sportowca - nie krył kapitan Biało-Czerwonych.