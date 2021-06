Budowa mostu w Milsku. "Nie możemy się już doczekać, kiedy będzie gotowy!" Mariusz Kapała Maciej Dobrowolski

Budową mostu w Milsku jest zainteresowanych wielu mieszkańców naszego regionu. Nic w tym dziwnego, bowiem o realizacji tego projektu mówiło się już od 50 lat. Choć w gminie Zabór część osób obawia się, jak most wpłynie na ruch drogowy to jednak w Bojadłach niemal wszyscy czekają na jego ukończenie. Tam większość nie ma wątpliwości: nowa przeprawa to szansa na rozwój gminy!