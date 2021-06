Budynek po dawnym kinie Piast w Słubicach niszczeje. Właściciel fasady ukarany kolejnymi mandatami

Przypomnijmy, że fasada kina została wpisana w 2009 roku do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Niestety pod koniec 2012 r. prywatny właściciel zlecił rozbiórkę kotłowni oraz sali widowiskowej, podczas której uszkodzono chronioną prawnie elewację frontową.

Słubicka budowla projektu berlińskiego architekta A. Rebigera z 1924 roku to już właściwie ruina... Kiedyś mieściło się tu kino Piast, które działało do 2005 roku. Teraz okna pozabijane są drewnianymi płytami, napis pozbawiony jest trzech liter, a historyczne zdobienia powoli tracą swoje kształty. Kolorów nadaje jedynie mural z wizerunkiem Jurka Owsiaka, stworzony przez grupę Art Garage.

Warto przypomnieć, że przed kilkoma laty przy okazji wzmacniania elewacji frontowej zniknęły i do dzisiaj nie zostały przywrócone wybrane litery z napisu frontowego „KINO PIAST”.

Do podobnego typu nieuzasadnionych uszkodzeń przy okazji innych drobnych prac doszło również w roku ubiegłym, co potwierdzają wyniki najnowszej kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słubicach. O co dokładnie chodzi? Tym razem bez potrzeby, bez uzasadnienia i bez uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi podkuto częściowo oparcia stalowych belek nadprożowych.