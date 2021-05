Bunkry, kurhany, rezydencja wynalazcy... Tajemnice pewnego szprotawskiego parku

Dychów/Prądocinek. Ponad rok temu zapalił się most. Został wyremontowany. Czy przeprawa nad Bobrem kiedyś zostanie zmodernizowana?

Długi, drewniany most między Prądocinkiem a Dychowem jest charakterystycznym miejscem w gminie Bobrowice. Przeprawa nad rzeką Bóbr dawała się we znaki kierowcom i pieszym, ponieważ po długiej eksploatacji deski wyskakiwały z podłoża. Ponad rok temu most się nawet zapalił. Czy w przyszłości będzie on przebudowywany?