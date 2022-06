Burza wokół dotacji miasta dla gorzowskich szczypiornistów. O pieniądze zabiega spółka, której prezesem miał być radny

Wybrali spółkę z o. o.

Guszpit zapowiada, że przedstawi sprawę do rozpatrzenia komisji sportu RM, która ma się zebrać 27 czerwca. Potem zamierza jeszcze wystąpić o opinię do biura prawnego UM, a być może także Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wzburzony radny

Pierwsza dotacja już została wypłacona

Jest postępowanie prokuratorskie

Radny Rafalski w swoich żądaniach idzie dalej, niż tylko do rozwikłania kwestii konfliktu interesów, związanego z osobą Serpiny. Domaga się audytu służb UM w całym klubie, bo - jak twierdzi - od dłuższego czasu jest on przedmiotem zainteresowaniem prokuratury, która sprawdza między innymi rozliczenie miejskich dotacji. - Potwierdzam, że prowadzimy postępowanie w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w Klubie Sportowym Stal. Nasze działania mają związek z miejskimi dotacjami - usłyszeliśmy od rzecznika gorzowskiej prokuratury Łukasza Gospodarka . - Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa, wydział drugi do spraw przestępczości gospodarczej. Postępowanie trwa już od dawna, ale teraz nastąpiła jego aktywacja. Sądzę, że potrwa jeszcze miesiąc, najwyżej dwa.

Oskar Serpina nie chce być we władzach spółki

Oskar Serpina, mimo początkowej zgody na objęcie funkcji prezesa spółki z o. o., teraz wycofuje się z tego pomysłu. - Wiem, że jako radny, a równocześnie koordynator biznesowy klubu i grający trener nie mogę być równocześnie prezesem spółki. Nie będę więc aspirował na to stanowisko ani żadne inne we władzach spółki. Spółka jest w trakcie organizacji. Powinna powstać przed rozpoczęciem nowego sezonu, czyli do połowy września. Teraz skupiamy się na zdobyciu odpowiedniego budżetu, który maksymalnie w perspektywie dwóch sezonów pozwoli nam skutecznie walczyć o awans do superligi.