Burze i upały w Lubuskiem. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia

Burze z gradem w Lubuskiem

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed burzami dla powiatów:

gorzowskiego

Gorzowa

krośnieńskiego

międzyrzeckiego

nowosolskiego

słubickiego

strzelecko-drezdeneckiego

sulęcińskiego

świebodzińskiego

wschowskiego

Zielonej Góry

zielonogórskiego

żagańskiego

żarskiego.

Burzom, które zaczną pojawiać się już przed południem, będą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku, 15 lipca, do godz. 2.00.

Upał da się we znaki - ostrzeżnie drugiego stopnia

Środa, 14 lipca, będzie upalnym dniem. Termometry pokażą od 30 do 32 st. C w cieniu. IMGW wydał dla Lubuskiego ostrzeżenie drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.