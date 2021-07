By przeciwdziałać skutkom suszy w Lubuskiem, instytucje stawiają na współpracę i konkretne działanie. Co zmieni się w najbliższych latach?

- Mamy potrzebę wspólnego działania, stąd to dzisiejsze spotkanie - mówiła Małgorzata Gośniowska-Kola, p.o. dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będąca gospodarzem konferencji inaugurującej wdrożenie pilotażu Programu Przeciwdziałania Niedoborowi Wody. - Mamy na uwadze to, co działo się przez ostatni czas. A mianowicie - województwo lubuskie zostało dotknięte suszą przez kolejne trzy lata... Chcemy podjąć działania, których celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy. Stąd ten pilotażowy projekt, który będzie obejmował województwo lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie - mówi.

Bez wody nie ma życia, razem musimy więc dbać o te zasoby

- Problem wody jest problemem ogólnoświatowym, ale i kluczowym dla życia ludzi, zwierząt, roślin - mówił wicewojewoda lubuski, Wojciech Perczak. - Rolnictwo jako pierwsze odczuwa skutki niedoboru, ale i nadmiaru wody. Musimy do tego tematu podejść szerzej, byśmy potrafili zapobiegać skutkom suszy w obszarze technologicznym czy gospodarki wodnej.