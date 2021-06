Być, albo nie być w PGE Ekstralidze. Takie znaczenie może mieć dla żużlowców Marwis.pl Falubazu Zielona Góra mecz z Apatorem Toruń

Kompromitująca porażka Falubazu (27:63) na własnym torze z Betardem Spartą Wrocław sprawiła, że na półmetku ekstraligowych rozgrywek zielonogórski zespół finiszował na ostatnim miejscu w tabeli. Jeśli w rundzie rewanżowej drużyna trenera Piotra Żyty nie opuści tej lokaty, to w kolejnym sezonie znajdzie się w gronie pierwszoligowców. By tak się nie stało druga część rozgrywek musi być dla Falubazu znacznie lepsza.

- Motywacji na pewno nam nie brakuje. Mamy nadzieję, że coś się ruszy w naszej drużynie i będziemy lepiej jechać – to słowa Patryka Dudka, lidera drużyny, który akurat w tym sezonie za swoją jazdę wstydzić się nie musi. Inni zawodnicy – kreowani na liderów zielonogórskiej ekipy, którzy mieli stanowić o jej sile - nie ścigają się dobrze. Zbyt często zawodzą. - Oczywiście nie chcemy spadać z ekstraligi, chcielibyśmy mieć stabilną pozycję w najwyższej klasie rozgrywek. Nie dopuszczam do siebie myśli o spadku – dodał „DuZers”.

Trener Falubazu: Musimy zresetować się

Żeby słowa Patryka Dudka przybrały rzeczywistego wymiaru, Falubaz musi zacząć wygrywać, inaczej o utrzymaniu w PGE Ekstralidze nie będzie mowy. Okazja do tego, by zacząć naprawiać to, co zostało popsute w Falubazie przed sezonem i w pierwszej jego części, nadarzy się 6 czerwca. W pierwszym meczu rundy rewanżowej, w której drużyny będą zdobywać punkty bonusowe za lepszy bilans w dwumeczach, zielonogórzanie podejmą zespół z Torunia. Ekipę, która w teorii miała być jedną z ich głównych rywali (obok GKM-u Grudziądz) w walce o obronę miejsca w PGE Ekstralidze. Tymczasem już w pierwszej rundzie „Anioły” na własnym torze pewnie ograły Falubaz (51:39), a później kilku drużynom napsuły sporo krwi. W efekcie wielu punktów z tego nie było (Apator ma na koncie cztery „oczka”), ale wrażenie jest takie, że torunianie są solidniejszym zespołem niż Falubaz. By zatrzeć ten obraz, zielonogórzanie do rywalizacji z Apatorem mają przygotować się dużo lepiej niż przed ostatnim spotkaniem. Po blamażu w pojedynku ze Spartą, zespół miał spotkanie z zarządem klubu, a trener zapowiedział, że cała ekipa postara się oczyścić głowy po wstydliwej klęsce.