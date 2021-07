Była turkusowa, jest różowa jak guma balonowa! Woda w fontannie na placu Bohaterów w Zielonej Górze znów zmieniła kolor. Jak Wam się podoba?

Fontanna na placu Bohaterów w Zielonej Górze została w ostatnim czasie odnowiona. To Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja prowadziły renowację tego miejsca.

- Nowy kolor fontanny przy placu Bohaterów! - informuje ZWiK -Są wakacje, a nam nie są potrzebne różowe okulary!

Fontanna na placu Bohaterów w Zielonej Górze. Zmiana kolorów się nam podoba?

- Mój mąż przechodził tędy w okularach przeciwsłonecznych. Jak zobaczył wodę w fontannie, to aż ściągnął okulary, bo myślał, że one mu tak zmieniły barwę - śmieje się zielonogórzanka, pani Justyna. - A tu proszę! Różowa woda. Ja jestem zachwycona, bo różowy to mój ulubiony kolor.