Były spektakularne nokauty, ale będą też dogrywki. Kto burmistrzem i wójtem w powiecie gorzowskim?

To jest ten moment, kiedy wyborcy mają prawo głosu, a wyborcy wybrali tak, jak chcieli i uznali za słuszne. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się z taką decyzją zgodzić. Tu nie ma miejsca na komentarze, bo to są raczej pytania do osób, które wybierały i głosowały, pytania o to, czym się kierowały i dlaczego tak, a nie inaczej. Ja myślę, że my zrobiliśmy swoje, a ocena tej pracy była już w gestii wyborców - mówi Paweł Pisarek.