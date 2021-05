Były trener Falubazu Zielona Góra wraca do ścigania na żużlu Cezary Konarski

Adam Skórnicki były trener żużlowców Falubazu Zielona Góra wraca do ścigania. Właśnie powołany został do reprezentacji Polski na długim torze, która pod koniec września będzie rywalizowała w zawodach Long Track of Nations, czyli drużynowych mistrzostwach świata.