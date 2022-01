Były trener koszykarzy Zastalu Arkadiusz Miłoszewski: Miło było wrócić do Zielonej Góry. Fajnie zobaczyć znajome twarze

Zastal pokazał kto w tym momencie jest mocniejszy

- Emocje przed meczem były spore. Wiele osób przesyłało mi SMS-y ze wsparciem. Pisano m.in. o tym, że to na pewno ważny mecz dla mnie. Mogę się pochwalić, że nawet trenerzy Žan Tabak i Felix Alonso, z którymi w poprzednim sezonie współpracowałem w Zastalu, przesłali miłe i ciepłe słowa – mówił Arkadiusz Miłoszewski. - I tak, jak wszyscy pisali do mnie, to pojawiła się jakaś presja, zauważyłem, że wiele osób przeżywa ten mecz tak, jak ja. Szkoda, że przegraliśmy. Nie tak wyobrażałem sobie powrót do Zielonej Góry, przede wszystkim patrząc z perspektywy naszych problemów zdrowotnych. Oczywiście gratuluję Zastalowi zwycięstwa. Zespół pokazał, że w tym zachwianiu sezonowym, czyli przy problemach z covidem, potrafił się zebrać szczególnie w końcówce meczu i pokazać kto w tym momencie jest mocniejszy.