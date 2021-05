Całe Lubuskie wspiera małą Anię z Zielonej Góry. W ten weekend dla walczącej z chorobą dziewczynki odbędzie się mnóstwo wydarzeń! Gdzie?

I wciąż dołączają nowe osoby, które chcą pomóc dziewczynce. To właśnie dla małej Ani Radosław "Rademenez" Blonkowski rapował 24 godziny bez przerwy.

W pomoc angażują się starsi i młodsi. Dzieci zbierają nakrętki, dorośli organizują kiermasze, licytacje, akcje . Dla małej Ani ćwiczą, biegają i robią mnóstwo dobra. Liczy się każdy grosz, bo i kwota na terapię genową jest ogromna - ponad 9 mln zł. Niemożliwe staje się jednak powoli faktem. Do tej pory udało się zebrać już ponad 6 mln zł!

Co za niesamowity człowiek! Rademenez pobił rekord rapowania...

W sobotę, 8 maja , na rzecz Ani odbędzie się akcja w Zaborze. - 8 maja od godziny 14.00 zapraszamy do Lubuskiego Centrum Winiarstwa oraz przed monitory - zapowiadają organizatorzy wydarzenia. - Na gości czekać będzie:

- Ostatnio nie jest najlepiej - przyznaje pan Michał. - Ania ma większe problemy z przełykaniem, krztusi się w nocy, a przez to i my dużo nie śpimy.

Ania ma obecnie gorsze chwile. Bliscy starają się z nią dużo ćwiczyć. Na tyle, ile pozwala jej stan. Niestety wiadomo, że jak dziecko jest zmęczone, to mniej może ćwiczyć. - Walczymy o podstawowe rzeczy - mówi tata Ani. - By Ania swobodnie oddychała, by sama w miarę potrafiła przełykać, bo mimo że ma 10-miesięcy nie je sama i ją karmimy.