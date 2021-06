Carina Gubin i Ilanka Rzepin grają o awans. Przedostatnia kolejka spotkań lubuskiej IV ligi. Sprawdź, gdzie warto wybrać się na mecz!

Jeśli Carina we wtorek miałaby zapewnić sobie awans do III ligi, musiałaby nie tylko wygrać swój mecz, ale też liczyć na potknięcie Ilanki. Z kolei w dolnej części tabeli ze spadkiem do klasy okręgowej pogodziły się już: Stal Sulęcin, Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie i Pogoń Skwierzyna. Matematyczne szanse na utrzymanie się ma jeszcze Arka Nowa Sól.