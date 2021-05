Carina Gubin może w przyszłym sezonie grać... w Krośnie Odrzańskim? Stadion w Gubinie obecnie nie spełnia wymogów III ligi

Carina Gubin ma do rozegrania jeszcze osiem spotkań w IV lidze lubuskiej. Do tej pory zdołała wygrać aż dwadzieścia meczów, zremisowała siedem i przegrała tylko jeden. Znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli z 67 punktami (na drugim miejscu jest Ilanka Rzepin z 58 punktami i jednym zaległym meczem).

Modernizacja stadionu miejskiego to jednak wydatek, który może sięgnąć nawet kilkunastu milionów złotych. Ponadto realizacja takiego zadania musi potrwać, a jeśli Carina Gubin awansuje, to pierwsze spotkania w III lidze będą rozgrywane za kilka miesięcy.

Oczywiście zgodę musiałyby wyrazić władze Krosna Odrzańskiego, jako że jest to stadion miejski. Jednak zarówno burmistrz Krosna Odrzańskiego, jak i dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji nie widzą przeciwwskazań jeśli chodzi o to rozwiązanie.

- Bardzo chętnie przywitalibyśmy Carinę na naszych obiektach i chcielibyśmy, aby III liga zawitała do powiatu krośnieńskiego - mówi dyrektor OSiR w Krośnie Odrzańskim, Tomasz Struk. - Oczywiście trzeba byłoby uporać się z kwestiami technicznymi, jak np. ustalenie grafiku, ponieważ wciąż na tym stadionie grałaby Tęcza Krosno Odrzańskie. Przy dwóch drużynach murawa byłaby bardziej eksploatowana, więc konieczne byłby większe nakłady na utrzymanie stadionu, ale najpewniej te kwestie można byłoby omówić z przedstawicielami Cariny, jeśli do takiego rozwiązania by doszło.

- Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje - przyznaje burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula. - Współpraca jest kluczem do sukcesu i nie widzę żadnego problemu, aby usiąść do stołu i o tym porozmawiać. Najważniejsze jest to, aby na meczach było bezpiecznie. Istotne jest również to, żeby lokalna drużyna w III lidze mogła rozgrywać mecze na "swoim" terenie.

A. Iwanicki szacuje, że koszty tych inwestycji oscylowałyby w okolicach od 50 do 70 tys. złotych. - Liczymy na to, że miasto nas wspomoże i będziemy mogli grać w III lidze na stadionie w Gubinie - podkreśla prezes. - Oczywiście najpierw musimy tam awansować i skupiamy się teraz wyłącznie na tym, a o przyszłość będziemy się martwić później. Mamy teraz napięty terminarz, spotkania praktycznie co trzy dni, do tego finał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim.

Burmistrz Gubina, B. Bartczak uważa, że znajdą się pieniądze na modernizacje, które pozwolą na rozgrywanie meczów III-ligowych na stadionie miejskim.

- Mieliśmy spotkanie z przedstawicielami Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Czekamy na pismo z LZPN z konkretnymi punktami, które mamy zrealizować - przyznaje B. Bartczak. - Wszystko wskazuje na to, że nie będą to aż tak skomplikowane inwestycje. Również chcemy, aby rozgrywki III ligi zawitały do Gubina i mecze rozgrywane były na naszym stadionie.