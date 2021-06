Carina Gubin strzela siedem bramek i awansuje do III ligi! Arka Nowa Sól spada do klasy okręgowej...

Carina Gubin przed wtorkową, przedostatnią kolejką spotkań IV ligi miała trzy punkty przewagi nad Ilanką Rzepin, ale gorszy bilans bezpośrednich spotkań (2:3 u siebie i 1:0 na wyjeździe). Owszem, mogła już we wtorek zapewnić sobie awans do III ligi, ale musiała zdobyć więcej punktów niż Ilanka, czyli liczyć na potknięcie rywala . I tak się stało.

Porażka oznaczała dla Arki spadek do klasy okręgowej . Tymczasem gospodarze nasłuchiwali wieści z pojedynku Ilanki, która grała na wyjeździe z Koroną Kożuchów. Wieści te były dla Cariny bardzo pozytywne, bo rywal do awansu poległ 2:5. W Gubinie wystrzeliły szampany!

Kapitan Jasiński nawiązał do wojewódzkiego finału Pucharu Polski, w którym Carina uległa po dogrywce Lechii 1:2. Było to 3 czerwca i od tego czasu piłkarze z Gubina w trzech kolejnych spotkaniach zdobyli ledwie dwa punkty , niemal całkowicie trwoniąc przewagę nad Ilanką.

- Myślę, że to jest jeszcze piękniejsze, kiedy awans przychodzi trudno - skomentował Andrzej Iwanicki, prezes Cariny. - Niestety, piłka jest taka, że nie zawsze wszystko idzie. Przychodzą słabsze momenty. Runda była, jaka była. W tym roku z powodu pandemii graliśmy praktycznie co trzy dni.

- Dziś wygraliśmy wysoko, chociaż gdybyśmy cofnęli się o kilka kolejek, to przyjechała tu Tęcza Krosno Odrzańskie i postawiła się bardzo mocno, wywiozła punkt. I nie usprawiedliwiałbym się naszym dodatkowym występem w pucharze, bo nie powinniśmy takich meczów remisować i ten awans mógł być wcześniej - podkreślił Hałambiec. - Ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. To był nasz cel numer jeden na ten sezon. Gratulacje dla całego zespołu, dla prezesów, dla sztabu szkoleniowego. To jest nasza zasługa, wszystkich razem wziętych, że potrafiliśmy się scalić i awansować do III ligi.

Dodajmy, że oprócz Arki do klasy okręgowej spadły: Stal Sulęcin, Tęcza Himanit Krosno Odrzańskie i Pogoń Skwierzyna.