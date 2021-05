Cel Stali Gorzów przed meczem ze Spartą Wrocław? Podtrzymać zwycięską passę. Ma w tym pomóc Kamil Nowacki i Marcus Birkemose

Przesunięcie początku meczu odbyło się na prośbę telewizji i związane jest z kończącymi się w ten weekend spotkaniami w piłkarskiej PKO Bank Ekstraklasie. Jest to też ukłon w stronę kibiców z Wrocławia, którzy ewentualnie będą mogli cieszyć się z awansu zawodników Śląska do europejskich pucharów, a następnie być może radować się z triumfu nad liderem żużlowych rozgrywek. Ale w odróżnieniu od graczy Jacka Magiery spartanie nie mają możliwości wskoczenia na wyższe miejsce w tabeli. Tak jak na fotel lidera, bowiem do niepokonanych w tym roku gorzowian tracą cztery punkty i wyprzedza ich do tego Motor Lublin, z którym ulegli. Podobnie zresztą jak na inaugurację sezonu z Zooleszcz DPV Logistic Grudziądz.

W każdym razie nSport+ mógł brać też pod uwagę to, że prognozy pogody z pierwszych dni tego tygodnia, które zapowiadały bardzo obfite opady deszczu, przede wszystkim przed weekendem, co mogłoby wiązać się z opóźnieniem startu pierwszego biegu. Jednak te czwartkowe wskazania meteorologów są znacznie bardziej korzystne dla zawodników. Co prawda ma padać, też w niedzielę, ale nie powinny te warunki atmosferyczne uniemożliwić rozegrania tych zawodów. O ile nic nie zmieni się.