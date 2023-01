Centrum handlowe Park 111 w Gorzowie zmienia godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku od 10.00 do 19.00, a w soboty od 10.00 do 16.00. Tak od stycznia będzie funkcjonowało jedno z najstarszych centrów handlowych w Gorzowie. W dni powszednie będzie ono czynne o godzinę krócej, a w sobotę - o dwie godziny krócej niż do tej pory.

Skąd ta zmiana? Takiego rozwiązania chcieli najemcy lokali handlowych i usługowych, które znajdują się w Parku 111.

Park 111 działa już 21 lat. Został otwarty na początku 2002 roku. Centrum handlowe powstało jeszcze przed zbudowaniem Galerii Askana (została otwarta we wrześniu 2007), Nova Park (działa od kwietnia 2012) i centrum handlowego Feeria (pod pierwszą nazwą Galeria Manhattan zostało ono otwarte w październiku 2015).

