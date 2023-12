Ceny węgla, ekogroszku i opału w Lubuskiem. Gdzie zapłacimy najmniej? Różnice sięgają nawet kilkuset złotych!

Kalendarzowa zima nadchodzi. Już 22 grudnia "oficjalnie" rozpocznie się najzimniejsza pora roku. Choć obecnie mrozy nie dają nam się we znaki, musimy spodziewać się znacznego ochłodzenia. Gdy temperatury zaczną spadać poniżej 0 stopni Celsjusza, bez włączenia ogrzewania w domu lub mieszkaniu ani rusz.

Właściciele wielu nieruchomości muszą już teraz pomyśleć o zakupie opału na te nadchodzące mroźniejsze dni. Najczęściej wybierany jest węgiel w kostce, ekogroszek, czy miał. Coraz więcej osób stawia też na brykiet torfowy. A ile takie grzanie kosztuje? To zależy od kilku czynników. Od tego, na jaki opał postawimy, jakiej będzie on jakości, a także... gdzie go kupimy.

Ceny opału w poszczególnych składach różnią się nawet o kilkaset złotych. Jedne sprzedają opał workowany, inne oferują transport gratis. Która oferta jest najlepsza? To już oczywiście kwestia indywidualna.