Chcesz pośmigać rowerem w otoczeniu drzew? Leśny tor rowerowy w Zielonej Górze jest już otwarty. To pierwsza taka atrakcja w regionie!

Co powinniśmy wiedzieć, zanim z niego skorzystamy?

- Przede wszystkim należy przeczytać regulamin, który znajduje się na starcie - wyjaśnia pani Emilia. - Najważniejsze jest to, byśmy pamiętali, że to trasa jednokierunkowa. Nie można też jechać na torze obok siebie, ale należy to robić jeden za drugim. Korzystając z toru, musimy mieć założony kask i dostosować prędkość do umiejętności jazdy na rowerze. Zwracajmy też uwagę na oznakowania.