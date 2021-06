Chcesz udać się na krótką pielgrzymkę? W diecezji mamy jedenaście sanktuariów

Pielgrzymka to podróż do miejsc świętych, podjęta z pobudek religijnych. Jasna Góra, Fatima, Rzym... Ale po to, aby poczuć sacrum i przekonać się, ile religia znaczy dla nas i minionych pokoleń, wcale nie trzeba podróżować tak daleko.

Rokitno Sanktuarium Matki Boskiej Cierpliwie Słuchającej, słynie z cudownego obrazu Matki Boskiej Rokitniańskiej, który znajduje się w ołtarzu głównym. Jest to dzieło szkoły niderlandzkiej, powstałe w XVI w.

Najstarsze dzieje wizerunku są trudne do ustalenia. Zapewne pod koniec XVI wieku znalazł się on na Kujawach, później drogą kolejnych darowizn trafił do opactwa w Bledzewie, gdzie zasłynął licznymi cudami. W okresie zaborów Matka Boska Rokitniańska dzięki wizerunkowi białego orła na srebrnej sukience stała się symbolem polskości. Obecnie kościół w Rokitnie jest najważniejszym sanktuarium maryjnym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Nosi tytuł bazyliki mniejszej.

Otyń Mimo że obiektem kultu jest figurka Matki Bożej Klenickiej, to od 1655 roku przebywa w Otyniu, najpierw w kaplicy zamkowej, a potem w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 8 grudnia 2005 roku podniesionym do godności sanktuarium.

Jeszcze w XV wieku figurka znajdowała się w kaplicy cmentarnej w Klenicy, skąd około 1450 roku przeniesiono ją do miejscowego kościoła. Kult Madonny Klenickiej rozwinął się szczególnie po roku 1654, kiedy Klenicę nawiedziła zaraza. Rok później jezuici poczynili starania w Rzymie o uznanie jej za cudowną. Ponieważ był to czas potopu szwedzkiego, obawiali się profanacji figurki i dlatego przenieśli ją na drugi brzeg Odry, do kaplicy zamkowej w Otyniu.

Figurka została rekoronowana przez biskupa Adama Dyczkowskiego 25 czerwca 2006 roku. Świebodzin Podczas wizytacji 27 listopada 1987 roku ks. bp Józef Michalik polecił ks. Sylwestrowi Zawadzkiemu, proboszczowi parafii Matki Bożej Królowej Polski, budowę kaplicy lub kościoła na os. Łużyckim w Świebodzinie.

Nową świątynię poświęcił 20 grudnia 1998 roku ks. bp Paweł Socha. Z kolei sanktuarium konsekrował 22 listopada 2008 roku ks. bp dr Stefan Regmunt.

Inicjatorem jego powstania był ks. prałat Zawadzki, także pomysłodawca i wykonawca budowy pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie. Geneza kultu Miłosierdzia Bożego związana jest z objawieniem, jakie miała św. Faustyna, które otrzymała w celi płockiego klasztoru od Jezusa Chrystusa. Nakazał namalować obraz na swoje podobieństwo i podpisać słowami „Jezu, ufam Tobie”. WIDEO: Zielona Góra. Piesza Pielgrzymka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na Jasną Górę

Gorzów Wielkopolski W lutym 1997 roku ks. proboszcz Roman Harmaciński wystosował do Kurii Biskupiej prośbę o rozpoczęcie kultu św. Weroniki Giuliani, klaryski kapucynki w parafii NMP Królowej Polski . Ks. bp Adama Dyczkowskiego, który stwierdził, że „chociaż nieznaną jest bliżej w Kościele Polskim, a tym bardziej Zielonogórsko-Gorzowskim, to jednak wprowadzenie i rozwinięcie Jej kultu w obecnym trudnym czasie może ożywić życie religijne parafii i będzie zaczynem nabożeństwa ekspiacyjnego za wszelkie zło w parafii, mieście i świecie”. Uroczystego rozpoczęcia kultu świętej w parafii gorzowskiej dokonano 9 maja 1997 roku. Grodowiec Sanktuarium to pielgrzymkowy zespół kościelny, w którego skład wchodzi kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela (wzmiankowany w XIII wieku), kaplica Góry Oliwnej, Kalwaria z XIX wieku, monumentalne schody wraz z tarasami, murem oraz rzeźbą z XVIII/XIX wieku. Obecny barokowy kościół parafialny wybudowano w latach 1702-1724, wykorzystując mury starszego kościoła z lat 1591-1602. Przy ołtarzu głównym znajduje się cudowna figura Matki Bożej Grodowieckiej. Rzeźba ta mierzy około 100 cm wysokości. Można w niej odnaleźć cechy późnogotyckie. Grodowiec od średniowiecza znany był jako miejsce pielgrzymkowe do słynącego z łask obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem na rękach.

Jakubów Według niepotwierdzonych do końca przekazów, na tych terenach istniała już drewniana świątynia za panowania Mieszka I w roku 991. Nieopodal wsi Jakubów znajduje się znane już od XII wieku cudowne źródełko, miejsce, do którego udają się pątnicy. Nosi ono nazwę św. Jakuba, od którego imienia przyjęła się nazwa miejscowości.

Od 1376 roku jest udokumentowane istnienie gotyckiego kościoła. W 1571 roku kościół zostaje przejęty przez protestantów i przemieniony na zbór. Podczas wojny 30-letniej żołnierze szwedzcy zniszczyli ołtarz i zrabowali wota. Kościół katolicki na tych terenach odrodził się ponownie dopiero w połowie XIX wieku. 13 czerwca 2007 roku biskup ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Adam Dyczkowski ustanowił w Jakubowie sanktuarium diecezjalne św. Jakuba Apostoła. W sanktuarium znajdują się relikwie św. Jakuba Apostoła. Międzyrzecz Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski. Święty Wojciech. Wzmiankowana w 1259 roku, do 1798 własność biskupów poznańskich. Jej ozdobą jest szachulcowy kościół z 1768 roku. Zdaniem wielu historyków jej nazwa nawiązuje do tradycji św. Wojciecha i jego następców Braci Międzyrzeckich. U progu XI w wolę niesienia wiary wyraziło dwóch mnichów: Benedykt i Jan. Chrobry wskazał im ziemię w pobliżu Międzyrzecza, na której zbudowali erem. Na miejscu dołączyli do nich miejscowi kandydaci na mnichów.

W nocy z 10 na 11 listopada 1003 roku zostali zamordowani. Dziś jako świadkowie wiary, nadziei i miłości są patronami ziem piastowskich i diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 13 listopada 2012 roku bp Stefan Regmunt ustanowił kościół parafialny pw. Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu sanktuarium.

Gościkowo-Paradyż Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni i Powołań Kapłańskich. Opactwo w Gościkowie-Paradyżu zostało założone w 1230 roku. Klasztor i przylegający do niego kościół należą do najwspanialszych zabytków sakralnych w Polsce. Obecnie jest tu Wyższe Seminarium Duchowne.

W kaplicy Matki Boskiej Paradyskiej wisi cudowny obraz Madonny, cel licznych pielgrzymek. Jest to kopia XVII-wiecznej bizantyjskiej ikony z Bolonii. Babimost Kult Matki Bożej nazywanej „Gospodynią Babimojską” łączy się z cudownym obrazem, znajdującym się w bocznym ołtarzu miejscowego kościoła. Malowidło przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem Jezus na ręce. U dołu znajduje się napis łaciński, który w polskim tłumaczeniu brzmi: „Witaj Królowo, Matko litości, nadziejo nasza życia słodkości. Witaj Maryjo, Matko jedyna, Matko nas ludzi, Salve Regina.”

W 1710 r. wybuchła epidemia cholery, mieszkańcy Babimostu prosili Matkę Bożą o ocalenie i oddalenie choroby. Prośba została wysłuchana. Wierni uznali to za cud i znak szczególnej opieki „Pani Babimojskiej” Kult Gospodyni Babimojskiej nabrał szczególnego znaczenia w XIX wieku w okresie walki z polskością, nazywanym „Kulturkampfem”. Ludność polska broniła się, aby nie zatracić tożsamości narodowej i religijnej.

Wschowa 19 marca 2018 roku bp Tadeusz Lityński podniósł kościół parafialny św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie do rangi sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Pocieszenia.

Sanktuarium zostało ustanowione w odpowiedzi na „szczególny rozwój kultu Najświętszej Maryi Panny otaczanej czcią jako Matka Boża Pocieszenia w jej łaskami słynącym wizerunku” umieszczonym w franciszkańskim kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca we Wschowie, a także na prośbę ojców franciszkanów. Skwierzyna Oto najmłodsze lubuskie sanktuarium - matki Bożej Klewańskiej, patronki kresowych rodzin. Z obrazem Matki Bożej Klewańskiej związana jest historia kresowego Wołynia, przesiedlenia na tzw. ziemie odzyskane i wreszcie życia w ukryciu oraz wyniesienia na ołtarze. Uroczyste ustanowienie sanktuarium miało miejsce 22 maja, dekretem biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego. Sanktuarium zaprasza pielgrzymów nie tylko tych, w których żyłach płynie kresowa krew.