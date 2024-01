Chłopcy ratowali psa, ale załamał się pod nimi lód. Teraz jest bardzo niebezpieczny!

W dramatycznej sytuacji na zamarzniętym jeziorze Młyńskim w Trzcielu, dwóch piętnastolatków podjęło ogromne ryzyko. Chcieli uratować tonącego psa, ale sami znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Ich odważna, ale jednak nieprzemyślana decyzja zmusiła do interwencji służby ratownicze. Na szczęście chłopcy o własnych siłach zdołali wydostać się z niebezpiecznej pułapki przed przyjazdem służb.

Na widok psa walczącego o przetrwanie w lodowatej wodzie chłopcy postanowili działać na własną rękę. Ignorując wszelkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa na lodzie, weszli na taflę. Niestety, rezultatem tej spontanicznej decyzji było załamanie się lodu pod ich stopami, co skierowało ich wprost do lodowatej wody. Na szczęście jeden z chłopców w chwili załamania lodu znajdował się w miejscu, gdzie woda sięgała mu do kolan i dzięki temu zdołał wydostać kolegę. Chłopcy po wyjściu na brzeg postanowili zaalarmować służby. Policjanci przybyli na miejsce, zaopiekowali się zmarzniętymi chłopcami i przekazali ich pod opiekę rodziców - relacjonuje młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.