Choć bunkier w Chycinie wysadzono po wojnie, jego pozostałości widać do dziś

Chycina to niewielka wioska leżąca w pobliżu Międzyrzecza i przyciągająca turystów czystym, pięknym jeziorem o tej samej nazwie. Jednak w lesie tuż nad wodą, a pomiędzy jeziorem Cisie, w pobliżu jednego z ośrodków wypoczynkowych, znajdują się pozostałości niemieckiego bunkra.



Panzerwerk 814 to element Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Zbudowano go w latach 1936-1937. Schron był dwukondygnacyjny i łączył się z dwiema wieżami. W 1939 roku bunkier nazwano "Molke" od nazwiska pruskiego feldmarszałka Helmutha von Moltke. Po wojnie schron wysadzono w powietrze, jednak duże elementy zachowały się do dziś. Możliwe jest także zejście do tunelu.



