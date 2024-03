Chwile grozy na autostradzie A2. Samochód osobowy uderzył w barierki energochłonne

Zgłoszenie o wypadki dotarło do służb przed godziną 13. Do kraksy doszło na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Wilenko. samochód uderzył w bariery energochłonne na pasie autostrady prowadzącym do Świecka.

Na miejsce dojechały łącznie cztery zastępy strażaków z Dąbrówki Wlkp., Międzyrzecza i dwa ze Świebodzina. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.