Ciągnik wypadł z drogi w Nowym Kramsku. W środku zakleszczeni dwaj pijani mężczyźni

Porywisty wiatr w rejonie Zielonej Góry. Strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew

- W rejonie Zielonej Góry zanotowano we wtorek, 4 maja, porywy wiatru dochodzące do 77 km/h – informuje Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych. W najbliższych godzinach prędkość wiatru może osiągać prędkość do 70 km/h.