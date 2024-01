Co Bartosz Zmarzlik i inni zawodnicy żużlowej reprezentacji Polski robią na Malcie?

- Był pomysł, by pojechać w inne miejsce, ale lokalizacja na Malcie jest tak fajna, że zdecydowaliśmy się ponownie tam pojechać. Warunki, ośrodek, są zupełnie wystarczające, jeśli chodzi o warunki treningowe. Trener Mariusz Cieśliński dba o to, żeby zawodnicy pracowali w swoim tempie, na swoim poziomie. Żeby nikogo nie przeforsować. To dla niego nic nowego, bo pracuje z reprezentacją od kilku lat. No, a po za tym ważne jest, żeby zawodnicy dobrze się bawili. Nie ma w sezonie zbyt wiele czasu dla reprezentacji, trudno "wykroić" nawet kilka dni. Zgrupowanie to okazja, by spotkać się, spokojnie porozmawiać, wymienić doświadczenia. Warunki mamy kapitalne.