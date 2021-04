Co dalej z kursami linii numer 44 w Zielonej Górze przez Jędrzychów? Co z tablicami przy przystankach? Mieszkańcy mają pytania do MZK

Nie ma tygodnia, byśmy nie dostali od mieszkańców jakichś pytań do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. A to o sprawę kursów linii numer 44 przez zielonogórski Jędrzychów, a to o tablice informacyjne przy przystankach...

- Może MZK w Zielonej Górze uruchomi tablicę informującą o godzinach odjazdu autobusów przy osiedlu na Olimpie? - zastanawia się jedna z naszych Czytelniczek. - Dziwne, że wszystkie od Łężycy działają, a omija się Osiedle na Olimpie z MZK. Jak długo to jeszcze potrwa? Okazuje się, że uruchomienie tej tablicy nie zależy od MZK. Jak informuje nas Miejski Zakład Komunikacji: dostawca prądu nie wykonał jeszcze przyłącza energetycznego, stąd też nie ma zasilania w energię elektryczną. - Bez prądu nie będzie działała tablica - wyjaśnia nam Barbara Langner, która do końca miesiąca jest jeszcze dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. - Mamy nadzieję, że do końca maja przyłącze będzie wykonane i będziemy mogli tę tablicę uruchomić. Jest nam przykro, że to tyle trwa. Emocje wokół linii numer 44 i jej przejazdu przez osiedle Kwiatowe w Zielonej Górze Kwestią, która nieustannie porusza mieszkańców, jest także sprawa przejazdu linii numer 44 przez osiedle Kwiatowe na zielonogórskim Jędrzychowie.

Wideo: Mieszkańcy walczyli o przywrócenie linii nr 44 przez osiedle Kwiatowe:

Mieszkańcy Jędrzychowa walczą, by przez os. Kwiatowe jeździły autobusy. "Jak my teraz dojedziemy do sklepu czy lekarza?" Przypomnijmy: na początku marca bieżącego roku Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze wprowadził korekty w rozkładzie jazdy. Jedną ze zmian był brak przejazdu autobusu linii nr 44 przez osiedle Kwiatowe na zielonogórskim Jędrzychowie. Nie zgadzali się na to mieszkańcy tej dzielnicy. Organizowali spotkania, zebrali podpisy, radni i mieszkańcy interweniowali w MZK. W międzyczasie naprawiono drogę, która miała być powodem czasowej likwidacji kursów.

Autobusy wróciły od kwietnia na trasę. Mieszkańcy chcą większej liczby kursów Ostatecznie autobusy linii nr 44 wróciły od 1 kwietnia do obsługi osiedla Kwiatowego. Jeżdżą tylko w dni robocze, kursów jest też mniej niż przed zmianami.

- Aby zapobiec dalszej degradacji drogi oraz w celu wyeliminowania pustych przebiegów autobusy pojadą przez osiedle w obu kierunkach, realizując w dzień roboczy 16 kursów (po 8 w każdą stronę) - tłumaczył nam wcześniej Jacek Newelski, Kierownik Sekcji Rozkładów Jazdy i Marketingu w MZK. - Zaproponowana oferta jest adekwatna do obecnych potrzeb, ponieważ w związku z trwająca epidemią liczba korzystających z autobusów jest o połowę mniejsza niż do końca lutego 2020 roku. Mimo to sprawa to wciąż rozgrzewa część mieszkańców, którzy ślą do naszej redakcji listy, często nie przebierając w bardzo mocnych słowach. Jeden z zielonogórzan jest rozgoryczony postawą władz miasta w tym temacie. - Ten rozkład jest nie do przyjęcia - pisze w emocjonalnym liście do redakcji jeden z Czytelników. - Żądamy przywrócenia starego rozkładu jazdy!

Co w takim razie dalej? Radny Dariusz Legutowski (KO) zauważa, że powoli będą luzowane obostrzenia (w środę, 28 kwietnia rząd podał kolejne informacje w tej sprawie).

A to sprawia, że wciąż warto rozmawiać o dodatkowych kursach przez osiedle. Argumentem są np. uczniowie, którzy niebawem znów mogą zacząć jeździć miejską komunikacją do szkoły. Radny zapowiada, że razem z mieszkańcami Jędrzychowa postara się o kolejne spotkanie w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. By rozmawiać o linii numer 44.