Co dzieje się z wodą w Czerwieńsku? Czytelniczka: to leciało nam ostatnio z kranu! Jak tu wykąpać dziecko czy ugotować obiad?

Na oficjalnej stronie Przedsiębiorstwa Obsługi Mienia Komunalnego w Czerwieńsku znaleźliśmy informację o przerwie w dostawie wody.

- Przedsiębiorstwo Obsługi Mienia Komunalnego Sp. z o.o. informuje mieszkańców Czerwieńska zasilanych wodą z ujęcia przy ulicy Strażackiej, że w dniu 12 czerwca 2021 roku nastąpi przerwa w dostawie wody - można przeczytać w oficjalnym komunikacie. - Prace związane z ujęciem wody będą prowadzone od godziny 7.00. Po zakończonych pracach na ujęciu wody może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytelniczka: jak tu wykąpać dziecko?

Minęło parę dni i znów dostaliśmy zgłoszenie w tej sprawie. Tym razem od mieszkanki, pani Honoraty.

- W środę, 16 czerwca, z kranu leciała jeszcze gorsza woda niż w poniedziałek - twierdzi mieszkanka. I dodaje, że wysyłała w tej sprawie maile, dzwoniła z prośbą o interwencje, ale nie dostała odpowiedzi. - To mnie bolało. Przecież mamy XXI wiek, płacimy za wodę, a tu muszę jeszcze kupować w butelkach, żeby się napić czy coś ugotować? Nie mówiąc już o wykąpaniu dziecka. U mnie z wodą to normalnie leciała jakaś ziemia. Nikt w mieszkaniach nam nie sprawdził, czy my tę wodę mamy zdatną do spożycia. W czwartek, na szczęście, z kranu leci czysta woda i mam nadzieję, że to się już utrzyma.