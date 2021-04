Co łaska - czyli ile? Sprawdź ile zapłacisz w kościele za ślub lub chrzest. Powstała specjalna baza danych

W małych grupach albo pojedynczo. Tak do Pierwszej Komunii Świętej pójdą dzieci w Gorzowie

W parafiach w Gorzowie trwają przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej. Dla rodziców i dzieci to czas niepewności, bo choć uroczystości zaplanowano na maj, to wciąż nie wiadomo czy rzeczywiście odbędą się w tym czasie. Wszystko zależy od obostrzeń związanych z pandemią.