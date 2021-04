Co się działo po powrocie prezydenta Andrzeja Dudy z Nowej Soli latem 2020 roku? Ujawniono stenogram rozmów

Prezydent Andrzej Duda był wieczorem 2 lipca 2020 roku w Nowej Soli w ramach kampanii wyborczej. W drogę powrotną do Warszawy wystartował z samolotem z lotniska w Babimoście. Kilka dni później Gazeta Wyborcza poinformowała, że samolot prezydencki wystartował bez pozwolenia na lot po zamknięciu lotniska, a naciskać mieli na to "najważniejsi jego pasażerowie".

W artykule przytoczono wypowiedzi członków utworzonej w komunikatorze grupy. - Szokujące jest to, co ostatecznie skłoniło nas do publikacji szczegółów tej rozmowy, że w 235 komunikatach, zajmujących po wydrukowaniu 10 stron formatu A4, ani przez moment nie pojawiła się refleksja, że incydent w Zielonej Górze był zagrożeniem dla życia i zdrowia najważniejszej osoby w państwie - podkreśla WP. W artykule znalazło się także oświadczenie PLL LOT o tym, że "wewnętrzne postępowanie LOT potwierdziło, że załoga posiadała wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania tego lotu, oraz nie stwierdziło naruszeń prawa lotniczego".

Rzecznik prezydenta wydał oświadczenie

Kancelaria Prezydenta RP zareagowała na publikację Wirtualnej Polski. - Byłem na pokładzie samolotu Embraer 175, lecącego 2 lipca 2020 r. z Babimostu do Warszawy. W samolocie, poza Prezydentem RP, znajdowało się kilkanaście osób. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą, wszelkie standardy bezpieczeństwa zostały zachowane – podobnie jak przy innych podróżach samolotem z udziałem Prezydenta RP - napisał w oświadczeniu rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.