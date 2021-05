Co to za urządzenia w zielonogórskim parku przy Jaskółczej? To siłownia pod chmurką dla seniorów - zwycięski projekt budżetu obywatelskiego Mariusz Kapała Natalia Dyjas-Szatkowska

W zielonogórskim parku u zbiegu ulic Jaskółczej i Ogrodowej w Zielonej Górze powstała siłownia pod chmurką. To miejsce stworzono z myślą o osobach starszych. Teren do ćwiczeń to inicjatywa zielonogórskich społeczników. To oni zgłosili tę inicjatywę do budżetu obywatelskiego.