Co Ty wiesz o Gorzowie? Tak wygląda miasto w liczbach

Raport o stanie miasta publikowany jest co roku i jest to jedna z naszych ciekawszych lektur. Pokazuje bowiem, jak zmienia się Gorzów. Potwierdza też to, o czym wiele razy piszemy na naszych redakcyjnych łamach. Jakie dane pokazuje ten dokument w tym roku?

Coraz mniej gorzowian

Z czego wynika spadek liczby mieszkańców? Z jednej strony z ujemnego przyrostu naturalnego. W zeszłym roku zmarły 1304 osoby, a urodziło się 581 gorzowian, więc już to daje spadek o 723 osoby. Kolejną sprawą jest też ujemne saldo migracji. Z miasta wyjechało 1196 osób, przybyło do niego 569, więc na tym polu spadek wynosi 627 osób.

W Gorzowie przybywa seniorów

Starzenie się społeczeństwa widać też po Gorzowskiej Karcie Seniora. W zeszłym roku wydano 1080 sztuk takich kart, najwięcej w ostatnich trzech latach. Coraz więcej osób korzysta też z programu Złota Rączka dla Seniora. W zeszłym roku było to 475 seniorów. To też najwięcej w ostatnich trzech latach.

Mniej dzieci, mniej młodzieży

Co jeszcze możemy wyczytać w raporcie o stanie miasta? Coraz lepiej jest w Gorzowie z dostępem do żłobków. Jeszcze w 2021 trafiało do nich 41 proc. dzieci do trzeciego roku życia. W zeszłym roku było to 57 proc.

Liczba młodych idzie jednak w dół. W bieżącym roku szkolnym do przedszkoli uczęszcza 3910 dzieci, podczas gdy dwa lata wcześniej było to 3960 kilkulatków. Do szkół podstawowych chodzi natomiast 8861 uczniów, najmniej w ostatnich trzech latach.