Co wykazała kontrola dotacji na walkę z koronawirusem w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze?

Jesienią zeszłego roku marszałek Elżbieta Anna Polak zwołała konferencję w sprawie kontroli rozliczeń pieniędzy, jakie w ramach projektów miały trafić na walkę z COVID-19 m.in. do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze . Pani marszałek alarmowała wtedy, że ówczesny dyrektor placówki otrzymał aż 15 tys. zł dodatku. To poruszyło niektórych mieszkańców.

W sprawie kontroli zwróciliśmy się z pytaniami do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze . Co dziś wiemy?

- Zwróciliśmy te pieniądze. Jest też czas i miejsce, żeby powiedzieć, że nie ma sytuacji, w których nie popełniamy błędów - mówi W. Haręźlak. Ale podkreśla też, że podczas konferencji w urzędzie marszałkowskim prowadzono nagonkę. - To jest taka kwota, z wielkiej kwoty grantowej przeznaczonej dla Domu Kombatanta. Nie wiem, po co to są te gierki. Nigdy nie uchylamy się od tego, żeby wziąć na siebie winę, jeśli coś źle zrobiliśmy. Realizujemy szereg projektów, nie tylko unijnych, ale też ministerialnych. Mamy świadomość, że mogą wystąpić błędy i bierzemy za nie odpowiedzialność, natomiast nie na skalę takiej nagonki. Na to mojej zgody nie ma.