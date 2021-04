Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Co za dzień! Wszystkie powiaty w Lubuskiem są już w żółtej strefie! Wskaźniki zakażeń |29 KWIETNIA

Czwartek 29 kwietnia będzie ważnym dniem w koronawirusowych statystykach. Dlaczego? Bo właśnie tego dnia ostatnie trzy powiaty: krośnieński, sulęciński i żagański powróciły już do umownej żółtej strefy, za którą uważa się rejony, w których wskaźnik zakażeń koronawirusem jest niższy niż 25 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

To, że wszystkie powiaty są już w żółtej strefie to efekt stale spadających liczb nowych przypadków zakażeń. W czwartek 29 kwietnia w Lubuskiem potwierdzono ich 171 (po wcześniejszym przeprowadzeniu 2026 testów). To mniej niż połowa liczby, która była tydzień temu. 22 kwietnia mieliśmy 351 nowych przypadków. W związku z tym wskaźnik zakażeń, który oblicza się tydzień do tygodnia, spadł w naszym regionie prawie o trzy punkty i wynosi aktualnie 17,7 os. na 100 tys. mieszkańców.

Odnotujmy przy okazji, że zmienił się lider wśród powiatów, które najlepiej radzą sobie z pandemią. Teraz jest nim powiat zielonogórski, w którym wskaźnik zakażeń wynosi już „tylko” 10,4 os. na 100 tys. osób.

Jak wygląda sytuacja w każdym z powiatów, zobaczycie w naszych statystykach na kolejnych stronach.



