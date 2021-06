Cuda na zamku Bolkowie, czyli warto tu się zatrzymać w drodze na wakacyjny wypad w góry

Miasteczko też jest urokliwe, warto je zobaczyć, Widoki z zamku też zachęcają do zwiedzenia zabytku. Przed obiektem jest mały parking, toalety. Potem kilkaset metrów pod górę i przekraczamy bramę. By zwiedzić zamek, musimy w kasie kupić bilety, chyba że jesteśmy tu w poniedziałek. Wówczas wejście jest bezpłatne (w godzinach 9,00 – 15.30), ale sale wystawowe są nieczynne.

Zamek Bolków - kiedy i jak zwiedzamy?

Od wtorku do piątku kasa jest czynna w godzinach 9.00 – 16.30, a w soboty i niedziele od 9.00 do 17.30. Bilet normalny kosztuje 12, a ulgowy 6 zł.

Warto podkreślić, że w dniach 9-12 lipca br. Muzeum Zamek Bolków nieczynne dla ruchu turystycznego z powodu Festiwalu Castle Party

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1277 roku, kiedy to książę legnicki Bolesław II Łysy, zwany Rogatką, stwierdza „castro nostro”. Jednak samo powstanie zamku gotyckiego wiąże się z panowaniem jego syna, Bolka I. Za jego panowania zostaje on otoczony potężnymi kamiennymi murami obronnymi wraz z systemem bram.