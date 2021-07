Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Cykliści ze Skwierzyny włączyli się w akcję porządkowania lasów na Ziemi Międzyrzeckiej! Zebrali setki kilogramów śmieci

Chełmska Góra. ,,Ulubione’’ dzikie wysypisko okolicznych śmieciarzy leśnych. To się w głowie nie mieści jakie ilości odpadów potrafią w tym miejscu wyrzucać ludzie. – Najbardziej niezrozumiałe jest to, że do lasu trafiają śmieci, które spokojnie można wrzucić do kubła i służby komunalne je wywiozą – mówi Andrzej Meissner z Nadleśnictwa Międzyrzecz.



Pociesza zarazem fakt, że w stosunku do wielu innych nadleśnictw, akurat międzyrzeckie lasy są zdecydowanie czystsze. – Nie mamy aż takiego wielkiego problemu, ale jest – mówi A. Meissner.



Przykładem właśnie Chełmska Góra. Bo czarna rozpacz człowieka ogarnia, kiedy widzi, że w jednym miejscu, w lesie, można w ciągu pół godziny uprzątnąć pół tony odpadów. Z kolei Komendant Straży Leśnej w Nadleśnictwie Międzyrzecz Zbigniew Jagoda zapewnia, że coraz więcej środowisk włącza się w akcje sprzątania lasów. – Mamy już wspaniałe przykłady uczniów z Międzyrzecza, którzy poświęcają pod kierownictwem nauczycielki Pani Ireny Buzarewicz swój wolny czas, aby sprzątać tereny leśne, a teraz dołączyli do nas cykliści ze Skwierzyny – mówi Z. Jagoda. – My zaś zawsze wolontariuszom służymy pomocą.



