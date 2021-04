Czapla w centrum Gorzowa! Od kilku dni ten ptak żyje w Parku Róż

Czapla w parku? To widok wprost niespotykany. Tego niecodziennego - jak na to miejsce w mieście - ptaka zobaczyliśmy w poniedziałkowe przedpołudnie. Brodził w „kałuży”, jaka pozostała po spuszczeniu wody ze stawu (miało to miejsce na początku marca).Czapla w parku jest już od kilku dni. O pojawieniu się tego ptaka informowali już okoliczni mieszkańcy. W internecie zastanawiano się, czy jest to żuraw, czy czapla. Przyrodnicy, którym pokazaliśmy zdjęcia, nie mają wątpliwości: - To czapla siwa - mówią.Jak Wam się podoba ten okaz?Czytaj również:Problemy w gorzowskim Parku Róż. Wykonawca nie tylko rozjeżdża zieleń. Zalicza też poślizgWIDEO: Gorzów Wlkp. Trwa rewitalizacja Parku Róż w Gorzowie. 02.03.2021

Jarosław Miłkowski