Czarna woda w Kopanicy w powiecie wschowskim. Co się stało? - Smród czuć aż na podwórku. Tak nie może być - alarmuje Czytelnik

Zanieczyszczenie wody. Kopanica czarna i śmierdząca

Ryszard Wiśniewski mieszka we wsi Łęgoń, w powiecie wschowskim nad Kopanicą. Śmierdząca woda płynęła co jakiś czas w ubiegłych latach, ale tym razem nasz czytelnik zdecydował powiadomić o tym służby i GL. – Kontaktowałem się ze służbami z różnych województw, bo, mimo że to jest Lubuskie, to blisko do Dolnego Śląska i Wielkopolski. Moim zdaniem to nie są jakieś awarie w oczyszczalni ścieków. A jeśli są, to trzeba je usunąć. Tak nie może być – tłumaczy. Czytelnik do dwóch słoików pobrał wodę z Kopanicy i pobliskiego stawu. Woda ze stawu wygląda, jak czysta z kranu, ta z rzeczki jest czarna. Co się stało? Z jakiego powodu woda zmieniła kolor i zapach?